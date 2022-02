Diese Neuigkeiten dürften viele Stars ziemlich treffen. Donny Davis war nicht nur in Hollywood ein bekanntes Gesicht: Als Entertainer und Tänzer machte er sich einen Namen und trat unter anderem mit Britney Spears (40), Miley Cyrus (29) oder den Jonas Brothers auf. Vor allem in Las Vegas war er durchaus beliebt – doch nun ereilte eine traurige Nachricht die Promiwelt: Donny wurde mit nur 43 Jahren leblos aufgefunden.

Wie Quellen gegenüber TMZ berichteten, verbrachte die Bühnenbekanntheit eine Partynacht in Las Vegas. Danach wurde er am Dienstag tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Die Todesursache ist bislang unbekannt. Donny war gerade in der Glücksspiel-Metropole jahrzehntelang ein fester Bestandteil im "Beacher's Madhouse", wo er regelmäßig auftrat und auch mit vielen Stars zusammenarbeitete.

Vor allem mit Britney verstand er sich immer sehr gut – die beiden arbeiteten sogar mehrere Jahre zusammen. Auf seinem Instagram teilte er vor einiger Zeit mal einen niedlichen Schnappschuss, auf dem die "Toxic"-Sängerin Donny einen Kuss auf die Wange gibt. "Danke für die Gelegenheit, mit dir in den letzten vier Jahren zu arbeiten. Du bist eine Inspiration und ein Vorbild", schwärmte er unter dem Bild.

Instagram / donnydavis1 Nick Jonas, Donny Davis und Joe Jonas, 2015

Getty Images Donny Davis, 2016

Instagram / donnydavis1 Donny Davis und Wladimir Klitschko, 2021

