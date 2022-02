Man hat wohl ein falsches Bild von Cheyenne Ochsenknecht (21)! Die Tochter von Uwe (66) und Natascha Ochsenknecht (57) ist nicht nur durch ihre berühmten Eltern bekannt. Sie hat sich auch selbst einen Namen als Model und vor allem als Influencerin gemacht. Im Netz zeigt sie ziemlich private Einblicke in ihr Leben – muss sich dann aber wohl auch öfter anhören, dass sie arrogant sei. Cheyenne will dieses Image ablegen!

"Ich werde relativ anders eingeschätzt, als ich bin. Die gucken nur aufs Äußere und denken, ich wäre die größte Diva und größte Zicke und verwöhnt bis zum Gehtnichtmehr", erzählte Cheyenne nun gegenüber Promiflash. In der neuen Doku-Soap "Diese Ochseknechts", in der das Leben ihrer Familie mitgefilmt wird, will die Mutter einer kleinen Tochter zeigen, wie sie wirklich ist. Auch ihr Verlobter Nino hoffe, dass das Format dabei hilft.

"Es ist wichtig, dass manche Vorurteile aus dem Raum geräumt werden, weil jetzt sieht man mal wirklich, wie normal und wie herzlich die Familie eigentlich ist", schwärmte Nino von den Ochsenknechts im Promiflash-Interview – und seine Liebste fügte hinzu: "Und dass die Leute sehen, dass die Beziehung zwischen mir und Nino wirklich so perfekt ist, wie das in den sozialen Medien rüberkommt." Cheyennes Community scheint nicht glauben zu können, dass die jungen Eltern so verliebt sind und den Alltag mit Baby Mavie so gut meistern.

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Tochter Mavie im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Model Cheyenne Ochsenknecht mit seinem Verlobten Nino

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de