Natascha Ochsenknecht äußert sich zu Evgeny-Cheyenne-Eklat

In der RTL-Show Let's Dance sorgte eine Aussage von Profitänzer Evgeny Vinokurov (34) für reichlich Gesprächsstoff. Während eines Quizspiels hinter den Kulissen behauptete der 34-Jährige, er habe 2022 mit seiner damaligen Tanzpartnerin, dem Model Cheyenne Ochsenknecht (24), geknutscht. Diese Bemerkung schlug hohe Wellen – vor allem, da Cheyenne seit Jahren in einer festen Beziehung lebt. Evgeny ruderte jedoch schnell zurück und entschuldigte sich öffentlich via Instagram: "Zwischen Cheyenne und mir war nie irgendetwas, keine Küsse oder noch etwas." Dabei erklärte er, er habe die Situation mit einem flapsigen Spruch unglücklich dargestellt.

Während der Profitänzer um Entschuldigung bat, machte Cheyennes Mutter Natascha Ochsenknecht (60) ihrem Ärger nun Luft. In einem Kommentar unter Evgenys Beitrag kritisierte sie, dass die leichtfertige Bemerkung große Konsequenzen nach sich zog: "Was meint ihr, was meine Tochter Cheyenne seit gestern für schlimme Nachrichten und Kommentare bekommt? Sie hat auch eine Familie. Komischerweise denkt da wieder niemand dran." Der Medienrummel belastet offenbar nicht nur das Model selbst, sondern auch ihr Umfeld. Cheyenne und Evgeny betonten beide, dass zwischen ihnen lediglich eine freundschaftliche Bindung bestand – und wiesen alle Gerüchte entschieden zurück.

Cheyenne selbst reagierte mit Humor auf den Wirbel, stellte jedoch noch einmal unmissverständlich klar, dass an der Behauptung nichts dran sei. Bereits während ihrer Teilnahme bei Let's Dance war oft von der guten Chemie zwischen ihr und Evgeny die Rede gewesen – eine Verbindung, die offenbar rein platonischer Natur war. Die Tochter von Natascha Ochsenknecht, die auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben gibt, hat sich längst als feste Größe in der Influencer- und Reality-Welt etabliert. In Interviews und auf ihren Kanälen präsentiert sie sich konsequent als liebevolle Mutter und Partnerin – was die jüngsten Spekulationen umso klarer entkräftet.

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov, 2022

Getty Images Natascha und Cheyenne Ochsenknecht, Oktober 2024

