Küsste Cheyenne Ochsenknecht mit Ex-Tanzpartner fremd?

Evgeny Vinokurov (34) hat in einem Fragerundenspiel mit RTL für mächtig Wirbel gesorgt. Der Profitänzer gab preis, dass es 2022 mit seiner damaligen Promi-Tanzpartnerin zu einem Kuss kam. Gemeint ist offenbar Cheyenne Ochsenknecht (24), mit der er in besagter Staffel den 13. Platz belegte. Dieses Geständnis sorgt nun für Aufregung, da der Promispross seit 2019 mit Nino Sifkovits (30) in einer Beziehung ist und die beiden sich 2022 sogar das Jawort gaben. Von ihrer Seite gibt es bislang keine Stellungnahme zu den Aussagen.

Im selben Quiz ließ Evgeny mit weiteren Enthüllungen aufhorchen. Als er gefragt wurde, ob er jemals Silikonbrüste angefasst habe, antwortete er mit einem schmunzelnden "Ja" und fügte an, dass es ebenfalls seine Promi-Partnerin aus dem Jahr 2022 gewesen sei. Neben diesen intimen Details plauderte der Tänzer auch offen über sich selbst und verriet, dass er sich schon einmal Hyaluron spritzen ließ, um ein bisschen nachzuhelfen.

Cheyenne selbst hatte in der Vergangenheit kein Geheimnis daraus gemacht, dass es zwischen ihr und Nino nicht immer gut lief. Im November 2023 verriet die Reality-TV-Darstellerin im Gespräch mit Gala, dass sie und der Vater ihrer beiden Kinder während der Covid-Pandemie eine schwere Zeit durchgemacht hatten. "Ich habe tatsächlich an eine Trennung gedacht", gab Cheyenne in dem Interview offen zu.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cheyenne Ochsenkencht und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / ninoclaus Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Mann Nino Sifkovits, März 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige