Nach Kuss-Drama: Cheyenne Ochsenknecht postet Statement

Cheyenne Ochsenknecht (24) hat ein Statement zu den jüngsten Gerüchten um ihre Person veröffentlicht. Die Aufregung entzündete sich an Aussagen ihres ehemaligen Let's Dance-Partners Evgeny Vinokurov (34). Er behauptete, es habe zwischen ihnen einen Kuss gegeben, und sprach auch von einer weiteren unangemessenen Berührung. Diese Behauptungen wurden später von ihm selbst zurückgenommen. In ihrem Statement stellte Cheyenne nun auf Instagram klar: "Ich wurde nicht angefasst, und ich habe meinen ehemaligen Tanzpartner nicht geküsst." Sie sprach darüber, wie sehr sie die falschen Anschuldigungen belasten, besonders in ihrem privaten Umfeld.

Cheyenne betonte, dass sie in einer glücklichen und stabilen Beziehung mit ihrem Ehemann Nino Sifkovits (30) lebe und niemandem erlauben werde, diese durch Lügen zu zerstören. Solche Behauptungen hätten ernsthafte Konsequenzen, insbesondere in ihrer ländlichen Umgebung, wo jeder jeden kenne. Denn die Familie lebt auf einem Bauernhof in der österreichischen Steiermark. Während das Model schon länger im Fokus der Öffentlichkeit steht, gehöre ihr Privatleben für sie weiterhin zu den Dingen, die nicht öffentlich kommentiert werden müssten. "Es hat mich getroffen – tief. Ich bin ein Mensch, der hundert Prozent hinter seinen Werten steht", gab sie dennoch zu. Sie lege viel Wert auf Loyalität und Treue. Sie fügt hinzu: "Und jeder, der mich kennt, weiß das auch." Dass viele Menschen die späteren Richtigstellungen ihres Ex-Tanzpartners offenbar nicht wahrgenommen haben, mache es für sie noch schwieriger.

Die Zusammenarbeit zwischen Cheyenne und Evgeny in der Show im Jahr 2022 lief damals ohne Zwischenfälle ab, doch nun sorgt ein unbedachter Kommentar für viel Wirbel. Cheyenne, die mittlerweile Mutter von Töchterchen Mavie, geboren 2021, und Sohn Matteo, geboren 2023, ist, organisiert ihr Leben zwischen Familie und Modelkarriere. Sie betont stets, wie wichtig ihr ihre Familie und ihr Rückzugsort sind: "Ich bin glücklich verheiratet, in einer stabilen, liebevollen Beziehung. Ich führe ein glückliches Leben." Auch ihre Mutter Natascha Ochsenknecht (60), ein bekanntes Gesicht in der deutschen Promiwelt, springt ihrer Tochter öffentlich zur Seite und deklariert das Thema in ihrer Instagram-Story als "erledigt".

Instagram / cheyennesavannah Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht mit ihren Kindern Matteo und Mavie

Getty Images Natascha und Cheyenne Ochsenknecht, Oktober 2024

