Evgeny und Cheyenne Ochsenknecht äußern sich zu Kuss-Eklat

Die Nachricht über einen angeblichen Kuss zwischen der vergebenen Cheyenne Ochsenknecht (24) und ihrem ehemaligen Let's Dance-Tanzpartner Evgeny Vinokurov (34) sorgt für Aufregung. Nun melden sich die beiden auf Instagram – und klären die Situation auf. Cheyenne macht sich über die Gerüchte lustig und schreibt: "Natürlich stimmt das nicht." Evgeny teilt ein ausführliches Statement: "Zwischen Cheyenne und mir war nie irgendetwas, keine Küsse oder sonst etwas – wir hatten eine tolle, freundschaftliche Partnerschaft, haben sehr viel miteinander gelacht und uns auch mal gegenseitig auf die Schippe genommen. Cheyenne ist eine megacoole Frau, eine tolle Mutter und Ehefrau – und ihr Mann und die ganze Familie sind tolle Persönlichkeiten."

Dem Profitänzer scheint es auch wichtig zu sein, die Situation, in der es zu dem Missverständnis kam, zu erklären: "Beim 'Quizspiel' hinter den Kulissen in der letzten 'Let's Dance'-Sendung habe ich mit einer Frage total falsche Signale erzeugt, die in der Öffentlichkeit leider ganz anders angekommen sind, als ich es jemals beabsichtigt hatte." Er sehe ein, dass er im Spiel "mit dem Humor übertrieben" habe oder etwas zu "flapsig" gewesen sei: "Das war nie böse gemeint, aber ich sehe jetzt, dass es bei manchen anders rüberkam. Das tut mir leid – und es ist mir ehrlich gesagt auch unangenehm."

Die Aussagen des "Let's Dance"-Stars werden die Gemüter wohl wieder beruhigen – und auch Cheyennes Ehemann muss sich keine Gedanken machen. Im selben Jahr, in dem die 24-Jährige mit Evgeny an der Tanzshow teilnahm, gaben sie und Nino Sifkotvits sich das Jawort. Zusammen mit ihren zwei Kindern Mavie und Matteo leben die beiden auf einem Bauernhof in Österreich.

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov im November 2024

Instagram / cheyennesavannah Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht mit ihren Kindern Matteo und Mavie

