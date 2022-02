Kendall Jenner (26) heizt ihren Fans nun ordentlich ein! Das Model zählt zu den absoluten Megastars auf den Laufstegen der Welt, doch auch bei Fotoshootings sahnt die Schönheit ab und ist ein beliebtes Werbegesicht. Für ein neues Shooting ließ die Keeping Up with the Kardashians-Beauty nun sogar alle Hüllen fallen: Kendall posierte für ein Magazin ganz unzensiert splitterfasernackt im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Laufstegschönheit eine Reihe Bilder, die aus dem Fotoshooting für das i-D-Magazin stammen. Während sie auf einem im Bikini am Pool posiert, trägt sie auf anderen Bildern einen lässigen Oversize-Blazer. Doch der Hingucker ist definitiv ein besonderer Schnappschuss: Kendall liegt darauf komplett enthüllt auf der Seite und präsentiert ihre langen Beine und ihren Hammer-Körper. Zensiert wurde da nichts!

Doch nicht nur auf den neuesten Fotos macht die 26-Jährige eine gute Figur: Auf der Mailand Fashion Week lief sie kürzlich für die Luxusmarke Prada, wofür ihre Haare rot gefärbt wurden. Bei der Modenschau hatte sie sogar familiäre Unterstützung: In der ersten Reihe saß Schwester Kim Kardashian (41)!

Getty Images Kendall Jenner im September 2021 in New York City

Getty Images Kendall Jenner, Februar 2022

Getty Images Kim Kardashian bei der Fashionshow in Mailand, Februar 2022

