Was sagen die Zuschauer zur Pause von Das Supertalent? Am Mittwoch gab RTL bekannt, dass der TV-Talentwettbewerb in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Stattdessen wolle man sich Gedanken darüber machen, wie man die Zuschauer auch in Zukunft gut unterhalten könne. Manche Fans haben da schon Ideen – vor allem, was die Jury betrifft. "Bringt einfach Dieter und Bruce wieder. Eigentlich ganz einfach", kommentierte zum Beispiel ein Promiflash-Leser auf Instagram.

