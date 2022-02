Er scheint wieder in festen Händen zu sein! 2020 war Max Ehrich (30) für kurze Zeit mit Demi Lovato (29) verlobt – doch die Beziehung ging nach wenigen Monaten wieder in die Brüche. Jetzt scheint der Schauspieler jedoch sein Glück in einer Kollegin gefunden zu haben und präsentierte sie schon stolz auf dem roten Teppich: Das ist Max' neue Freundin!

Auf der Premiere einer Serie tauchte der 30-Jährige mit seiner Liebsten Yamila Saud auf. Die argentinische Schauspielerin sieht dabei ziemlich glücklich aus und gibt ihm liebevoll einen Knutscher auf die Wange. Eine Quelle verriet gegenüber Page Six, was für ein großer Schritt das für Max war: "Er war super aufgeregt, sie bei der Premiere zum ersten Mal dabei zu haben."

Wie bei seiner Ex Demi ging es bei Max' neuer Beziehung jedoch ziemlich schnell: Denn allzu lange datet er Yamila noch nicht. "Sie haben sich durch gemeinsame Freunde kennengelernt und sind seit einem Monat zusammen", erklärte der Insider.

Instagram / maxehrich Demi Lovato und Max Ehrich im August 2020

Getty Images Yamila Saud und Max Ehrich, Februar 2022

Instagram / yamilasaud Yamila Saud, Schauspielerin

