Wenn sie sich da mal nicht ärgert: Nach ihrer Trennung von Max Ehrich (29) zeigte Demi Lovato (28) sich selbstbewusst. Die Sängerin und der Schauspieler waren sogar verlobt gewesen, doch dann war plötzlich alles aus. Jetzt sind jedoch Bilder aufgetaucht, bei denen Demi womöglich noch einmal sehnsuchtsvoll zurückblickt: Denn der "Schatten der Leidenschaft"-Star zeigte kürzlich beim Baden und Planschen am Strand seinen superheißen Beach-Body.

Denn dafür wurden Strände geschaffen: In einer organgefarbenen Badehose wurde Max am Strand von Miami gesichtet. Er liegt auf einem Liegestuhl und liest, wobei er immer wieder eine Pause macht und sich bei angenehmen 25 Grad in den Wogen des Atlantiks abkühlt. An Demi scheint Max dabei nicht zu denken. Kein Wunder, zeigte er sich doch im November bereits mit einer Neuen an seiner Seite.

Demi selbst dürfte wohl aber auch andere Dinge im Kopf haben als ihren Ex-Lover: Die 28-Jährige arbeitet an einem neuen Album, das in diesem Jahr erscheinen soll, wie ihr Manager Scooter Braun (39) auf Twitter bekannt gab. Die Fans dürfen also davon ausgehen, dass sich ihr Idol also auch von solchen Bildern nicht ablenken lässt.

