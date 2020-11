Demi Lovatos (28) Ex Max Ehrich (29) scheint über den Liebeskummer bereits hinweg zu sein! Erst im September dieses Jahres gaben die Sängerin und der Schauspieler ihre Trennung bekannt. Dabei schien zuvor alles auf ein Happy End hinauszulaufen: Das einstige Paar hatte sich sogar schon verlobt. Kurz nach dem Liebes-Aus wurde der Darsteller dann mit American Idol-Kandidatin Sonika Vaid (25) gesichtet, die er laut Insidern allerdings nur freundschaftlich treffen würde. Jetzt sieht es allerdings so aus, als wäre Demis Ex wieder glücklich vergeben: Max wurde mit seiner neuen Flamme erwischt!

Auf Bildern, die dem Nachrichtenmagazin TMZ vorliegen, ist Max an der Seite einer neuen Dame zu sehen. Bei der dunkelhaarigen Schönheit handelt es sich um Mariah Angeliq, eine 21-jährige US-Musikerin. Völlig vertraut spazierte das Pärchen am vergangenen Freitag den South Pointe Park Pier in Miami Beach entlang, um sich den Sonnenuntergang anzusehen – dabei legte Max sogar liebevoll seinen Arm um die Beauty. Begleitet wurde das Turtel-Duo von Sängerin Lele Pons (24).

Sieht ganz so aus, als hätte Max den Trennungsschmerz überwunden und ist nun bereit für eine neue Partnerschaft. Vor wenigen Wochen war davon noch lange keine Spur. So veröffentlichte der 29-Jährige Anfang Oktober beispielsweise einen Schnappschuss, auf dem er mit total verweinten Augen in die Kamera blickte.

Instagram / maxehrich Demi Lovato und Max Ehrich im August 2020

Getty Images Max Ehrich im Juni 2014

Instagram / maxehrich Max Ehrich im Oktober 2020

