Demi Lovato (28) setzt ein Statement! Die letzten Wochen hatten es für die Sängerin in sich – nach nur wenigen Monaten Beziehung zu Max Ehrich (29) hatte dieser ihr im Sommer einen Antrag gemacht. Kurz darauf die Überraschung: Das Paar hat sich getrennt! Seitdem sind die beiden nicht mehr gut aufeinander zu sprechen und behaupten, der jeweils andere habe ihn für PR-Zwecke ausgenutzt. Vor wenigen Tagen hat Demi dieses Kapitel nun anscheinend beendet und setzte auf eine Typveränderung. Ihre Stylistin verriet jetzt, was genau der Grund dafür war.

Demis Stylistin Amber erklärte laut Mail Online, dass die Sängerin mit dem neuen Look ausdrücken möchte, dass sie nur sich selbst gehöre. "Wenn du deine Haare so drastisch veränderst, gibt es dir ein Gefühl von Selbstbeherrschung, wie du es vorher nicht kanntest", sagte Amber. Sie ist seit etwa zehn Jahren für Demis Haare verantwortlich und empfindet ihren neuen Look als krasseste Veränderung, die sie jemals vorgenommen habe. "Sie ist einer dieser Menschen, denen einfach jeder Look steht", schwärmte Amber von ihrer Arbeitgeberin. Es habe zwei Tage gedauert, den Look zu perfektionieren, erzählte die Stylistin.

Vor wenigen Tagen hatte sich Demi noch komplett anders gezeigt! Bei den People's Choice Awards präsentierte sich die Sängerin mit XXL-Haaren. Die blonde Perücke ging der 28-Jährigen bis zur Hüfte. Schon zu diesem Zeitpunkt haben die Fans spekuliert, ob sich Demi an einem neuen Look versuche.

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Sängerin

APEX / MEGA Max Ehrich und Demi Lovato im Juli 2020

Instagram / ddlovato Demi Lovato im November 2020

