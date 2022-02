Die Rap-Welt muss einen weiteren schlimmen Verlust verkraften! Gerade erst wurde bekannt, dass der US-amerikanischen Rapper Snootie Wild ums Leben gekommen ist. Nach einem Schusswechsel wurde der 36-Jährige in einem Straßengraben aufgefunden – später ist der Künstler dann seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Nun wird die Musikbranche von der nächsten tragischen Nachricht erschüttert: Auch der Rapper TrueBleeda wurde im Alter von nur 18 Jahren bei einer Schießerei getötet.

The Sun berichtete am Sonntagmorgen, dass in Louisiana zwei Menschen bei einer Schießerei aus dem Auto heraus ums Leben gekommen sind. Bilder des Tatorts zeigen das Fahrzeug mit duzenden Einschüssen durchlöchert. Einer der Toten wurde als der US-Rapper TrueBleeda identifiziert, der mit seinen Songs "Trouble Soul" und "Check My Jacket" als aufstrebender Jungrapper in der Szene galt. Zwei weitere Mitfahrer im Alter von 19 und 21 Jahren wurden mit schweren Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Polizeiberichten zufolge soll es sich bei dem Vorfall am helllichten Tag um einen gut geplanten und gezielten Schusswechsel durch "rivalisierende Gangs" gehandelt haben.

Auch seine Fans trauern im Netz um den tragischen Tod des jungen Rappers. "Verdammt, mir fehlen die Worte" und "Noch ein junger Rapper mit Talent... Ich kann es nicht fassen", heißt es unter anderem in den Userkommentaren unter seinem letzten veröffentlichten YouTube-Musikvideo.

US-Rapper TrueBleeda

Snootie Wild in Los Angeles, 2014

Nachwuchs-Rapper TrueBleeda

