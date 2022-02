Diese Stars waren bei den Screen Actors Guild Awards echte Hingucker! In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde im kalifornischen Santa Monica der bedeutsame Film- und Fernsehpreis verliehen. Doch bevor die Award-Gala überhaupt losging, ließen sich viele Stars auf dem roten Teppich blicken – und das in teilweise ziemlich ausgefallenen Outfits. Promiflash hat für euch die aufregendsten Looks des Abends zusammengefasst.

Viele Stars setzten bei den SAG Awards auf Farbe. Kirsten Dunst (39) erschien in einem roten Paillettenkleid. Cynthia Erivo entschied sich für die gleiche Farbe, allerdings in Lackoptik. Dazu kombinierte die Schauspielerin eine weit ausgestellte Stola. Kerry Washington (45) wählte für ihren Red-Carpet-Auftritt ein knalliges Gelb: Die "Django Unchained"-Darstellerin bezauberte in einer Robe mit einem weiten Rock. Salma Hayek (55), Jared Leto (50), Vanessa Hudgens (33) und Helen Mirren (76) ließen es farbtechnisch dagegen etwas ruhiger angehen und entschieden sich für dezentere Töne.

Reese Witherspoon (45) setzte ihr eng anliegendes schwarzes Kleid mit einem hellblauen Gürtel in Szene. Selena Gomez (29) verzichtete dagegen komplett auf einen farblichen Akzent – ihre Robe mit Puffärmeln machte aber auch so einiges her. Ebenfalls auf Schwarz setzte Kid Cudi (38): Der Rapper trug einen paillettenbesetzten Anzug und kombinierte dazu ganz leger bunte Sneaker. Auch Lady Gagas (35) Kleid hatte im Dekolleté ein paar Glitzerelemente. Besonders viele Blicke zogen aber Will Smith (53) und Jada Pinkett-Smith (50) auf sich. Der Schauspieler trug einen Smoking, der farblich auf das Kleid seiner Frau abgestimmt war.

Getty Images Kirsten Dunst, Schauspielerin

Getty Images Cynthia Erivo bei den SAG Awards 2022

Getty Images Kerry Washington, Schauspielerin

Getty Images Helen Mirren bei den SAG Awards 2022

Getty Images Cole Tucker und Vanessa Hudgens im Februar 2022 in Santa Monica

Getty Images Jared Leto im Februar 2022 in Santa Monica

Getty Images Salma Hayek bei den SAG Awards 2022

Getty Images Reese Witherspoon bei den SAG Awards 2022

Getty Images Kid Cudi, Rapper

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Getty Images Lady Gaga im Februar 2022 in Santa Monica

