Es ist eines der großen Hollywood-Highlights! Bei den Screen Actors Guild Awards wird alljährlich die Filmbranche gefeiert. Doch statt der Academy wählt hier die US-Gewerkschaft der Schauspieler selbst aus, wer eine der begehrten Trophäen bekommt. Kein Wunder also, dass die Auszeichnung besonders beliebt ist. Jetzt wurde bekannt gegeben, wer in diesem Jahr die Chance auf die "The Actor" genannte Statue hat.

Wie die SAG nun bekannt gab, dürfen sich fünf Schauspieler berechtigte Hoffnungen auf eine Auszeichung für die beste Hauptrolle machen: Javier Bardem (52) für "Being the Ricardos", Benedict Cumberbatch (45) für "The Power of the Dog", Andrew Garfield (38) für "tick, tick...BOOM!", Will Smith (53) für "King Richard" und Denzel Washington (67) für "The Tragedy of Macbeth". Bei den weiblichen Hauptrollen sind Jessica Chastain (44) für "The Eyes of Tammy Faye", Olivia Coleman für "The Lost Daughter", Lady Gaga (35) für House of Gucci, Jennifer Hudson (40) für "Respect" und Nicole Kidman (54) für "Being the Ricardos" nominiert.

Auch die Kategorie "Beste Nebenrolle" ist namhaft besetzt: Ben Affleck (49) für "The Tender Bar", Bradley Cooper (47) für "Licorice Pizza" und Troy Kotsur für "Coda" dürfen sich ebenso über eine Nominierung freuen wie Jared Leto (50) für "House of Gucci" und Kodi Smit-Mcphee für "The Power of the Dog". Bei den Damen sind Caitriona Balfe (42) für "Belfast", Cate Blanchett (52) für "Nightmare Alley", Ariana DeBose für "West Side Story", Kirsten Dunst (39) für "The Power of the Dog" und Ruth Negga (40) für "Passing" nominiert.

Getty Images Javier Bardem, Schauspieler

Getty Images Die Trophäen der SAG Awards

Getty Images Lady Gaga im November 2021

