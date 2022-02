Ned Eisenberg wird die letzte Ehre erwiesen. Der Schauspieler wurde vor allem durch seine Rolle in dem Law & Order-Ableger "Law & Order: Special Victims Unit" bekannt. In der US-amerikanischen Fernsehserie verkörperte er die Rolle des Roger Kessler. Außerdem spielte er Nebenrollen in Filmen wie "Last Man Standing" mit Bruce Willis (66), "Mit aller Macht" oder "Zivilprozess" mit. In weiteren Rollen wird Ned jedoch nicht zu sehen sein: Er ist im Alter von 65 Jahren verstorben.

Gegenüber TMZ bestätigte Neds Frau Patricia, dass ihr Mann an Wochenende verstorben ist. Der 65-Jährige litt an Krebs. "Wie Ned sagen würde, wurde er von zwei sehr seltenen Attentätern angegriffen – Cholangiokarzinom und Augenmelanom", berichtete Patricia. Ein Cholangiokarzinom befällt die Gallengänge, ein Augenmelanom ist ein Tumor, der sich im Auge entwickelt. Zwei Jahre lang soll Ned gegen den Krebs gekämpft haben. Währenddessen arbeitete er weiter im Showgeschäft, meinte seine Frau.

Ned wurde in New York City geboren und studierte dort nach der High School Schauspiel. 1980 erhielt er seine erste Filmrolle in dem Action-Streifen "The Exterminator", der von Selbstjustiz handelt.

Getty Images Ned Eisenberg im Jahr 2015

Getty Images Ned Eisenberg in New York City, 2015

Getty Images Ned Eisenberg, 2015

