Auch 21 Jahre nach dem Show-Start sind Mariska Hargitay (56) und Christopher Meloni (59) offenbar unzertrennlich. So lange flimmert die Krimiserie Law & Order: SVU schon über die Bildschirme. Seit 2011 muss Mariskas Rolle Olivia Benson allerdings alleine Verbrecher jagen. Damals kehrte Christopher der Show den Rücken. Mittlerweile ist bekannt, dass der 59-Jährige zurückkommen wird – und das feierten Mariska und Christopher jetzt mit ein paar coolen Selfies.

Auf Instagram teilte die dreifache Mutter jetzt gleich zwei Schnappschüsse mit ihrem früheren Serienpartner. Darauf strahlen die beiden Schauspieler eng umschlungen in die Kamera. Ob diese sommerlichen Aufnahmen schon am Set der Serie entstanden sind oder, ob die beiden sich einfach privat zu einer kleinen Foto-Session getroffen haben, ist nicht klar. Ihre Fans sind sich in den Kommentaren jedenfalls sicher, dass die Dreharbeiten schon angefangen haben müssen. Mariska kommentierte eines ihrer Bilder nämlich mit "Los geht's".

Auf ein dauerhaftes "Law & Order"-Comeback von Christophers Rolle Elliot Stabler dürfen sich die Fans allerdings nicht freuen. Der TV-Ermittler wird nur für eine Folge zurückkehren und soll dann seine eigene Spin-off-Show bekommen.

Getty Images Mariska Hargitay im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills, 2018

Instagram / therealmariskahargitay Christopher Meloni und Mariska Hargitay

Getty Images Christopher Meloni bei der "IMDb Show", 2019



