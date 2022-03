Film- und Serienjunkies, sperrt eure Augen und Ohren auf! Endlich ein neuer Monat, endlich neue Inhalte auf Amazon Prime. Mit Beginn des Monats März werden fast täglich neue Filme auf der Onlinevideothek des Streamingdienstes hinzugefügt. Auch diesmal ist wohl für jeden etwas dabei: Von Liebesdramen über Komödien bis hin zu Action-Thrillern. Direkt am 1. März startet Amazon Prime mit einem Knaller in den neuen Monat...

Wie Amazon Prime bekannt gibt, ist ab sofort "Justice League" verfügbar: Begleitet Batman (Ben Affleck, 49) und Superman (Henry Cavill, 38) bei der Rettung der Welt vor dem Bösen. Am 4. März geht es weiter mit "The Boys Presents: Diabolical". Dabei handelt es sich um ein animiertes Spin-off der Superheldenserie "The Boys". Am selben Tag dürfen alle Star Trek-Fans jubeln: Die 2. Staffel von "Star Trek: Picard's Destiny" wird ab dann zu sehen sein. Einen Tag später erscheint "The King Of Staten Island", ein Film, der teilweise die Biografie von Pete Davidson (28) behandelt, der hier auch selbst die Hauptrolle spielt. Ab 7. März ist Matt Damon (51) in den ersten drei Filmen der Bourne-Reihe zu sehen.

Den 10. März sollten sich Fans von Liebesfilmen markieren: In "Love, Rosie – Für immer vielleicht" versucht Rosie (Lily Collins, 32) ihre große Liebe Alex (Sam Claflin, 35) für sich zu gewinnen. Am 11. März erscheinen das historische Kriegsdrama "Dunkirk" und die 2. Staffel des Amazon Prime Originals "Upload". Am 18. März geht es weiter mit der deutschen Komödie "Vincent will Meer". Der Erotik-Psychothriller "Tiefe Wasser" feiert ebenfalls an diesem Tag Premiere auf dem Streamingdienst. Gegen Ende des Monats gibt es noch zwei Highlights: Ab 26. März ist "The Green Knight" verfügbar und am 31. März dreht sich alles um Harley Quinn mit ihrer Suicide Squad.

Getty Images Pete Davidson im Dezember 2021

Getty Images Matt Damon, Schauspieler

Getty Images Sam Claflin und Lily Collins, 2014

