Mikey Graham (49) darf sich über ein weiteres Familienmitglied freuen! Der irische Sänger begeisterte mit seiner Band Boyzone früher ein Millionenpublikum – heute ist es um den Musiker etwas ruhiger geworden. Seiner Mrs. Right Karen Corradi gab er 2004 das Jawort, das Paar hat eine 16-jährige Tochter. Der Ire hat aber bereits eine 25-jährige Tochter aus einer früheren Beziehung – und die schenkte Mikey nun sein erstes Enkelkind!

Via Twitter gab der 49-Jährige die tollen Nachrichten bekannt. "Glücklicherweise war das Leben in den letzten drei Wochen seit der Geburt meiner atemberaubend schönen Enkeltochter Bonnie einfach nur wundervoll zu mir. Meine älteste Tochter Hannah hat sie am 2. Februar auf die Welt gebracht und alles ist gut", freute Mikey sich und bedankte sich außerdem bei seinen Fans für die ganzen Glückwünsche.

Normalerweise hält Mikey sein Privatleben eher aus der Öffentlichkeit heraus – nun machte er aber wohl eine Ausnahme. "Wie ihr wisst, tendiere ich dazu, ein eher zurückhaltender Mensch zu sein, aber diese guten Nachrichten musste ich mit meinen wundervollen Fans teilen", erklärte er weiter.

Getty Images Keith Duffy, Ronan Keating, Mikey Graham und Shane Lynch im November 2018 in London

Getty Images Mikey Graham, Keith Duffy, Ronan Keating und Shane Lynch im März 2010 in London

Getty Images Stephen Gately, Keith Duffy, Mikey Graham, Ronan Keating und Shane Lynch von Boyzone

