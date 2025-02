So zurückgezogen lebt Ex-Boyzone-Star Mikey Graham heute

Mikey Graham (52), der einst als zurückhaltendes Mitglied der erfolgreichen irischen Boyband Boyzone bekannt wurde, hat in der neuen Dokumentation "Boyzone: No Matter What" überraschende Einblicke in sein Privatleben und seine Zeit mit der Band gewährt. Mikey lebt heute ein ruhiges Leben im ländlichen Irland. Nach der Trennung von seiner Frau Karen Corradi, mit der er 20 Jahre verheiratet war und eine gemeinsame Tochter hat, verarbeitet er die schwierige Zeit und versucht, neue Wege zu finden. Er hat auch eine erwachsene Tochter aus einer früheren Beziehung und ist bereits Großvater. Beruflich bleibt er der Musik treu und arbeitet als Songwriter. Auch wenn er nur selten in der Öffentlichkeit zu sehen ist, erinnert sich Mikey an seine Boyzone-Zeit mit gemischten Gefühlen: ein Kapitel, das seine Höhen und Tiefen hatte, aber ihn letztlich geprägt hat.

Die Doku beleuchtet auch die Spannungen zwischen Mikey und der Band während ihrer größten Erfolge. Besonders enttäuschend war für Mikey die Tatsache, nie die Rolle des Frontmanns einnehmen zu dürfen, obwohl er sich diese in jungen Jahren erhofft hatte. Er spricht offen über die Schwierigkeiten während seiner Zeit bei Boyzone, darunter Depressionen, Alkoholprobleme und Konflikte mit Manager Louis Walsh (72). Zuletzt eskalierte der Streit innerhalb der Gruppe während einer Reunion-Tour im Jahr 2019, nach der Mikey den Kontakt zu den Bandmitgliedern weitgehend abbrach. "Ich musste aus diesem toxischen Umfeld heraus", erklärte er in dem Film.

Während sich seine ehemaligen Kollegen Ronan Keating (47), Keith Duffy (50) und Shane Lynch (48) zu einem kleinen Reunion-Event trafen, blieb Mikey dem Treffen fern. "Ich wünsche ihnen alles Gute, keinen Groll, keine Feindseligkeit, nichts. Aber ich möchte nicht zu dem zurückkehren, was ich viele Jahre lang empfunden habe. Sie zu sehen, wenn es zu lange dauern würde, würde mich daran erinnern", erklärte er in der Dokumentation.

Getty Images Keith Duffy, Ronan Keating, Mikey Graham und Shane Lynch im November 2018 in London

Getty Images Boyzone in London

