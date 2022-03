Christine Quinn (33) steht unter Schock! Vergangenes Jahr im Mai wurde die gebürtige Texanerin zum ersten Mal Mutter. Seitdem gibt die Selling Sunset-Schönheit auch immer wieder Einblicke in ihren Baby-Alltag. Doch anstatt von ihrem Nachwuchs zu schwärmen, meldete sich die Blondine nun mit einer echten Horrornachricht bei ihren Fans. Christine verriet, dass zwei bewaffnete Männer versucht hätten, in ihr Haus einzubrechen.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die Darstellerin nun schockiert an ihre Follower und berichtete von der angsteinflößenden Erfahrung. "Wir schliefen und wachten durch laute Geräusche auf", erzählte der Netflix-Star. Das Paar habe umgehend die Überwachungskameras kontrolliert und zwei bewaffnete Männer entdeckt, die versuchten, in ihr Haus einzubrechen. Nachdem sie die Polizei verständigt hatten, seien sie in das Kinderzimmer gegangen, wo ihr Baby schlief und hätten die Türen verriegelt. Als die Einbrecher bemerkten, dass sie keinen Erfolg damit hatten, die Fenster einzuschlagen, hätten sie das Anwesen der Familie irgendwann wieder verlassen.

"Das war der schrecklichste Moment meines Lebens", versicherte Christine. Sie wisse nicht, was passiert wäre, wenn die Männer es geschafft hätten, ins Haus zu gelangen. "Sie hätten unser Schlafzimmer erreicht und uns wahrscheinlich erschossen", erzählte sie voller Entsetzen. Auch einige Aufnahmen der Überwachungskameras von den Tätern veröffentlichte die Beauty in ihrer Story und bat ihre Community um Hilfe bei der Identifizierung der Männer.

Instagram / thechristinequinn Christine Quinn mit ihrem Sohn

Instagram / thechristinequinn Christine Quinn, Darstellerin

Instagram / thechristinequinn Christine Quinn mit ihrem Sohn

