Britische Serienfans trauern um Lynda Baron. Die Schauspielerin wurde durch verschiedene TV-Rollen berühmt. Sie stand unter anderem für die Soap "EastEnders", die Kindershow "Come Outside" und auch das Erfolgsformat Doctor Who vor der Kamera. Ihr größter Erfolg war aber wohl die 70er-Jahre-Sitcom "Open All Hours". Nun gibt es allerdings traurige Nachrichten für alle Fans der Britin: Lynda ist im Alter von 82 Jahren verstorben.

Das gab Donna French, die fast 30 Jahre lang ihre Managerin war, laut The Sun nun in einem Statement bekannt: "Mit großer Trauer müssen wir das Ableben unserer geliebten Klientin Lynda Baron bekannt geben. Sie war eine wundervolle Schauspielerin und eine großartige Freundin." In dem Nachruf betonte ihre Managerin noch einmal die großen Erfolge, die Lynda sowohl im TV als auch im Theater feiern konnte. Erst 2011 war sie noch für einen BAFTA-Award für ihre Rolle in "The Road to Coronation Street" nominiert.

"Wir haben ein Licht in unserer Welt verloren", heißt es in dem Statement weiter. Lynda hinterlässt unter anderem ihre Tochter Sarah und ihren Sohn Morgan. Zur genauen Todesursache ist bisher noch nichts bekannt.

Getty Images Lynda Baron, 1965

Getty Images Lynda Baron im Juli 1965

Getty Images Lynda Baron in dem Theaterstück "The Bedwinner", 1974

