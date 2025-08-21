So überwindet Moderator Jan Köppen seine Höhenangst

Beim Gassigehen mit seiner Hündin Suki während seines Urlaubs in Österreich erlebte Jan Köppen (42) alles, nur keinen entspannten Spaziergang. Der sportbegeisterte Dschungelcamp-Moderator hat überraschende Ängste: Höhenangst! Eine Herausforderung, die ihn immer wieder an seine Grenzen bringt, wie er seinen Followern Mitte August in einem Instagram-Reel verriet. Beim Überqueren der sogenannten "Teufelsbrücke", einer Holzkonstruktion in 70 Metern Höhe, gestand er offen: "Sowas ist nicht meins. Leute, da kribbelt's. Da kribbelt's so richtig!" Trotz zittriger Knie, aber mit der nötigen Portion Galgenhumor, meisterte er die Aufgabe schließlich. Erleichtert teilte er freudig: "I made it, Leute! WE made it!" – was übersetzt so viel heißt wie "Wir haben es geschafft." Mit von der Partie war auch seine Hündin Suki, die ebenfalls erleichtert schien.

Einige Social-Media-Nutzer äußerten online ihr Unverständnis über die Aktion: "Ich wäre ja gar nicht erst hingegangen. Ich verstehe nicht, dass man für Klicks so übertreiben muss", ist in der Kommentarspalte zu lesen. Andere loben seinen Mut. Die Frage, die sich nun vielleicht aber ebenfalls viele andere Fans stellen, ist, wie der Moderator das beliebte Dschungelcamp von einer schwankenden Hängebrücke mitten im australischen Busch aus moderiert. Jan hat diese Frage selbst beantwortet. "Im Dschungel ist wahrscheinlich auch ein bisschen Adrenalin dabei, weil's einfach Live-Fernsehen ist. Und dann verdränge ich das, weil ich hab' ja eh keine Wahl!" Mit seiner Kollegin Sonja Zietlow (57) präsentiert er souverän die Show, während er seine eigenen Ängste in den Hintergrund rückt. Als Medienprofi dieses Formats darf man das wohl voraussetzen. Der Druck des Live-Auftritts scheint ihm dabei zu helfen, die Höhenangst zumindest vorübergehend zu bezwingen.

Jan Köppen ist eben kein Mann, der vor Herausforderungen zurückschreckt, wie er in der Vergangenheit bewiesen hat. So sprang er beim RTL Turmspringen wagemutig vom Zehn-Meter-Brett – sowohl in Badehose als auch im Anzug. Sein Talent, über die eigenen Grenzen hinauszugehen, hat ihn auch privat geprägt. Doch nicht nur Mut gehört zu seiner Persönlichkeit: Mit seinem humorvollen und nahbaren Auftreten hat sich der Moderator längst in die Herzen des Publikums moderiert. Er stand bereits für zahlreiche Formate vor der Kamera, darunter Ninja Warrior Germany, Dance Dance Dance und Take Me Out. Neben seiner TV-Tätigkeit ist er auch als DJ unterwegs und erstellt musikalische Inhalte für verschiedene Podcasts.

Instagram / jankoeppen Moderator Jan Köppen mit Hündin Suki

RTL / Pascal Bünning Die Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen

Getty Images Jan Köppen, Moderator