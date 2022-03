Es ist ein Schock für ihre treue Fangemeinde! Lil Bo Weep gelang es bereits in jungen Jahren, Follower auf der ganzen Welt für ihre Musik zu begeistern. Übers Netz verbreitete die Rapperin, die mit bürgerlichem Namen Winona Brooks hieß, ihre Songs und fand schnell ihren Platz in den Playlists ihrer über 130.000 Abonnenten. Doch jetzt gibt es schreckliche Nachrichten von der Australierin: Denn wie ihre Familie bekannt gab, ist Winona jetzt mit nur 22 Jahren verstorben.

Auf Facebook teilte Winonas Vater Matthew jetzt ergreifende Worte, mit denen er den Tod seiner Tochter bestätigte: "An diesem Wochenende haben wir den Kampf um das Leben meiner Tochter und den Kampf gegen ihre Depression, Traumata und Drogenprobleme verloren." Zur Todesursache machte er hingegen nur Andeutungen: "Sie kämpfte hart gegen ihre Dämonen, so wie wir es an ihrer Seite alle taten."

Matthew verabschiedete seine Tochter mit diesen rührenden Zeilen: "Als ihr Vater bin ich über alle Maße stolz auf sie, sie ist meine Heldin, meine Tochter und meine beste Freundin, die ich so sehr liebe." Winona hatte bereits 2015 ihren ersten Song veröffentlicht. Ihre Songs wurden viele Millionen Mal gestreamt.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / lil_bo_weep_23 Rapperin Lil Bo Weep im Januar 2021

