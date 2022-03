Was hat sich Sophia Thiel (26) für dieses Jahr vorgenommen? Nach einer zweijährigen Social-Media-Pause meldete sich die Fitness-Influencerin im Frühjahr vergangenen Jahres wieder bei ihrer Fangemeinde zurück. In einem langen Statement sprach sie dabei ganz offen über die Gründe für ihre Auszeit – und gestand dabei, dass sie an einer Essstörung leidet. Mittlerweile ist die Web-Bekanntheit wieder fast täglich im Netz aktiv – und versorgt ihre Follower regelmäßig mit Updates. Jetzt verriet Sophia auch, was ihre persönlichen Fitnessziele für das Jahr 2022 sind!

Auf YouTube veröffentlichte die 26-Jährige ein neues Video, in dem sie preisgab, dass sie jetzt beim Training wieder voll durchstarten will. Doch Sophia verfolgt dabei kein bestimmtes Bodyziel – im Gegenteil. "Es soll nicht eine Optik sein, die ich hier anstrebe, denn das verursacht viel zu viel Druck. Primär steht die Freude am gesunden Essen und dem Sport", berichtete sie. Die Beauty aus Rosenheim scheint jedenfalls ziemlich motiviert zu sein. "Ich habe richtig Bock", erzählte sie voller Vorfreude.

Ihre Fans will Sophia in den kommenden Monaten ebenfalls an ihrem Weg teilhaben lassen – und mit ihnen über die Höhen und Tiefen sprechen. "Wie ich das Training angehe, meine Ernährung und den mentalen Aspekt, werde ich immer wieder aufgreifen. Weil es natürlich Tage gibt, an denen ich unmotiviert sein werde", meinte die Blondine.

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-Influencerin

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, YouTuberin

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-Influencerin

