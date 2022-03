Am 27. März werden in Hollywood zum 94. Mal die Oscars verliehen. Schon in wenigen Wochen heißt es also wieder: "And the Oscar Goes To..." – und die Vorbereitungen für dieses Spektakel laufen derweil auf Hochtouren. Nachdem vor Kurzem die Nominierten bekannt gegeben wurden, werden nun nach und nach die prominenten Presenter preisgegeben: Die Academy hat nun weitere Hochkaräter als Laudatoren öffentlich gemacht!

Laut einer offiziellen Pressemitteilung der Academy of Motion Picture Arts and Sciences können sich Hollywood-Fans bei den 94. Oscars auf viele große Schauspieler freuen. So werden die Oscarpreisträger Anthony Hopkins (84) und Rami Malek (40) sowie die Schauspielerinnen Uma Thurman (51) und Lily James (32) einen der begehrten Awards übergeben. Aber auch Stars wie Ruth E. Carter, John Leguizamo und Simu Liu (32) werden in die Rolle des Laudators schlüpfen.

Doch nicht nur Rami, Lily und Co. werden bei den Oscars 2022 über den roten Teppich flanieren. Neben den nominierten Stars wie Andrew Garfield (38), Kristen Stewart (31) und Will Smith werden auch Sängerin Lady Gaga (35), "The Batman"-Star Zoe Kravitz (33) und Hollywoodstar Kevin Costner (67) erwartet.

