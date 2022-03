"And the Oscar goes to..." – Schon in gut drei Wochen versammelt sich wieder die Crème de la Crème der amerikanischen Filmszene im Dolby Theater in Hollywood. Denn in der Nacht vom 27. auf den 28. März werden zum 94. Mal die Oscars verliehen. Doch wer darf dieses Mal einen begehrten Goldjungen überreichen? Nun wurden die ersten Redner der diesjährigen Oscar-Verleihung bekannt gegeben.

Am Donnerstag veröffentlichten die beiden Produzenten der Veranstaltung, Will Packer und Shayla Cowan, die ersten Hollywood-Stars, die in der bevorstehenden Preisverleihung eine Auszeichnung übergeben dürfen. So haben unter anderem Kevin Costner (67), Zoe Kravitz (33) oder Chris Rock (57) die Ehre, einen Oscar zu verleihen. Auch Lady Gaga (35), die vor drei Jahren selbst schon einen Goldjungen mit nach Hause nehmen durfte, wird eine Rede halten. Weitere Laudatoren werden Rosie Perez und die Preisträgerin als beste Nebendarstellerin aus 2021, Yuh-Jung Youn (74) sein. In den kommenden Wochen werden die Veranstalter dann weitere Redner der Show verkünden.

Die Kategorien "Bester Hauptdarsteller", "Beste Hauptdarstellerin", "Beste Nebendarstellerin" und "Bester Nebendarsteller" werden traditionell von den Vorjahresgewinnern verliehen. So ist anzunehmen, dass auch Anthony Hopkins (84) und Frances McDormand (64) einen Preis vergeben dürfen. Als bester Nebendarsteller ausgezeichneter Schauspieler würde Daniel Kaluuya dann ebenfalls als Laudator auf der Bühne stehen.

Zoe Kravitz bei der "The Batman"-Premiere, Februar 2022

Kevin Costner bei der Premiere von "Highwaymen" in Madrid

Yuh-Jung Youn bei den Oscars 2021

