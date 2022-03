Tony Hawk (53) muss sich jetzt erst einmal erholen! Der Skateboarder war besonders in den Neunzigern für seine waghalsigen Tricks bekannt geworden. Elfmal wurde der US-Amerikaner Weltmeister – doch darunter litt häufig auch seine Gesundheit! Mehrere Knochenbrüche musste der Birdman, wie er in Fachkreisen genannt wird, schon verkraften. So auch jetzt: Tony hatte mal wieder einen fiesen Unfall – und hat sich den Oberschenkelknochen gebrochen!

Auf seinem Instagram-Profil teilte der 53-Jährige jetzt ein Update zu seinem Gesundheitszustand mit seinen Fans. Zu mehreren Aufnahmen, die unter anderem ein Röntgenbild seines Beins zeigen, schrieb er: "Gestern war scheiße. Ich habe mir vor 20 Jahren den Ellenbogen gebrochen und ein komplettes Comeback geschafft – die Genesung eines gebrochenen Oberschenkelknochens wird wegen der Schwere (und meines Alters) viel schwieriger sein!" Mit der Hilfe seiner Familie werde er nun versuchen, wortwörtlich wieder auf die Beine zu kommen.

Wie Tony zudem verriet, habe der Zeitpunkt des Unfalls beinahe einen ironischen Touch gehabt – denn am Vorabend habe eine Doku über sein Leben Premiere gefeiert. "Der Film konzentriert sich sehr stark auf die Philosophie, dass ich das Ganze in meinem Alter noch tue!" Er habe immer gesagt, er werde so lange skaten, bis sein Körper nicht mehr könne: "Ein gebrochenes Bein – mit viel Hardware – wird wahrscheinlich der größte Test für dieses Credo sein."

Instagram / tonyhawk Tony Hawk im Krankenhaus, März 2022

Instagram / tonyhawk Röntgenbild von Tony Hawks Oberschenkel

Getty Images Tony Hawk im Februar 2020 in Los Angeles

