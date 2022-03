Tony Hawk (53) steht wieder auf dem Board! Der US-Amerikaner ging in die Geschichte ein als einer der erfolgreichsten Skateboarder aller Zeiten – natürlich zog der sogenannte Birdman sich bei seinen Stunts im Laufe der Jahre auch eine Menge Verletzungen zu. Erst vor zwei Wochen brach er sich bei einem Unfall den Oberschenkelknochen. Offenbar hat Tony sich von seiner Verletzung jetzt aber in Rekordzeit wieder erholt!

Auf Instagram postete der 53-Jährige einen Clip, in dem er sich wieder aufs Skateboard schwingt und eine Runde dreht. In der Betitelung des Posts brachte er seine Community auf den neuesten Stand, was bei ihm in den kommenden Wochen so ansteht und machte dabei deutlich, dass er keinesfalls vorhabe, zu einem Event mit Krücken zu kommen. Doch damit nicht genug: Auf einer Veranstaltung im Mai will er sogar wieder skaten! "Ich widersetze mich damit nicht den Anweisungen der Ärzte und ich bin mir auch darüber bewusst, dass ich noch nicht bei hundert Prozent Trick- und Kraftkapazität bin. Aber ich habe eine Menge Mumm... und viele 80er-Tricks als Back-up", erklärte er und betonte: "Bis die Räder abfallen!"

Tonys Fans konnten gar nicht glauben, dass er nur zwei Wochen nach seiner Verletzung wieder auf dem Skateboard steht. "Tony Hawk ist kein menschliches Wesen, da bin ich mir sicher", schrieb beispielsweise ein begeisterter Follower.

Anzeige

Getty Images Tony Hawk im Februar 2019

Anzeige

Instagram / tonyhawk Röntgenbild von Tony Hawks Oberschenkel

Anzeige

Instagram / tonyhawk Tony Hawk, Skateboarder

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de