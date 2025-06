"Birdman" Tony Hawk spricht offen über sein leeres Nest

Profi-Skater Tony Hawk (56), dem einst aufgrund seines Nachnamens und besonders spektakulärer Skateboard-Tricks der Spitzname "Birdman" verpasst wurde, spricht offen über eine neue Herausforderung in seinem Leben: das Empty-Nest-Syndrom. In einem Interview mit People berichtet er von der neuen, ruhigen Lebensphase, die er jetzt mit seiner Frau Catherine Goodman begeht: Die Kinder sind ausgeflogen, das Haus ist leerer – und doch voller Erinnerungen. Opa ist er mittlerweile auch: 2024 wurden sein Sohn Riley Hawk und dessen Frau Frances Bean Cobain, Tochter von Rockikone Kurt Cobain (✝27), erstmals Eltern. Doch auch wenn alle vier Kinder eigene Wege gehen, bleibt das Familiennest symbolisch bestehen: "Sie wohnen alle in Südkalifornien, also behalten wir ihre Zimmer", so Tony.

Tony ist stolzer Vater von vier Kindern, die aus seinen früheren Ehen stammen. Sein ältester Sohn Riley, 32, ist der einzige, der beruflich in die Fußstapfen seines berühmten Vaters getreten ist und ebenfalls Skateboarding verfolgt. Seine anderen Kinder Spencer, Keegan und Tochter Kadence sind zwar mit dem Sport ebenfalls vertraut, gingen jedoch andere berufliche Wege. Trotzdem ist es Tony wichtig, dass all seine Kinder ein starkes Wertesystem entwickeln. In einem früheren Interview mit People erwähnte er bereits, dass er seinen Sprösslingen vor allem vermitteln wollte, stets an sich selbst zu glauben, um auf diese Weise ihren eigenen Weg im Leben zu finden. Genau diese Werte möchte er auch an seinen Enkel weitergeben – vielleicht später mal beim gemeinsamen Ollie-Training auf dem Gehweg vor dem Haus.

Die Beförderung zum Großvater scheint Tony nun neuen Schwung zu verleihen: Sein Enkel Ronin ist aktuell das Gesprächsthema Nummer eins. Die Erfahrung, Großvater geworden zu sein, bezeichnet der Profi-Skater als eine der "spaßigsten" seines Lebens. In nächster Zeit möchte er sich gemeinsam mit Ehefrau Catherine vor allem auf den Familienzuwachs fokussieren. Ob Skateboarden in der Zukunft auch Teil von Ronins Leben sein wird, bleibt spannend – schließlich liegt es auch in den Cobain-Hawk-Genen, einen ganz eigenen Weg zu gehen.

Getty Images Skater Tony Hawk im Juni 2025 in Santa Monica

Getty Images Tony Hawks Sohn Riley

Instagram / rileyhawk Riley Hawk und seine Frau Frances Bean Cobain auf einem Instagram Bild

