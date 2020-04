Tony Hawk (51) verrät sein Liebesrezept! Der Skateboard-Millionär ist bereits zum vierten Mal verheiratet. Bis jetzt gingen seine vorherigen drei Beziehungen leider in die Brüche, nun hat der 51-Jährige offenbar die "Richtige" getroffen. Die beiden gaben sich 2015 in Limerick, in Irland, das Jawort. Der Amerikaner enthüllte jetzt, woran seine Liebschaften bisher scheiterten und warum er sicher ist, dass es nun mit seiner vierten Frau Catherine Goodman klappt!

"Meine Reisen und das Zeitmanagement sind nach wie vor die größten Herausforderungen in meinen Beziehungen", verriet Tony gegenüber The Sydney Morning Herald. Er sei zwar überzeugt davon, dass jede Ehe anders sei, trotzdem glaube er fest daran: Sein Jetsetter-Leben war der Hauptgrund für die vielen Trennungen. Trotz seiner Vergangenheit sei sich der Profi-Skater nun sicher, dass er endlich angekommen sei. "Wir haben eine gute, gemeinsame Basis, was unsere Einstellung zum Leben angeht", erklärte Tony. Auch in Sachen Kindererziehung seien sich die beiden einig: "Wir haben einen einzigartigen Ansatz für unsere Elternrolle", schwärmte der 51-Jährige. Catherine hat zwei Kinder aus einer früheren Ehe, und Tony hat vier eigene.

Noch bis heute gilt Tony als Legende, er fährt Skateboard wie kaum jemand. Mit seinem berüchtigten Rollbrett bestritt er zahlreiche Wettkämpfe, stand für Hollywood-Produktionen vor der Kamera und ist Herausgeber seiner eigenen Videospielreihe "Tony Hawk's". Das Skateboard ist und bleibt die Passion des Familienvaters.

Getty Images Skate-Profi Tony Hawk

Getty Images Tony Hawk und Cathy Goodman 2014 beim Coachella-Festival

Getty Images Tony Hawk im Februar 2020



