Tony Hawk und die unerwartete Verbindung zu Kurt Cobain

Tony Hawk (55) erzählte kürzlich, was er empfand, als er das erste Mal Nirvanas "Smells Like Teen Spirit" hörte. In der Sendung "My Generation" von NBC erinnerte sich der Skateboarder und Unternehmer an die frühen 1990er-Jahre. Damals befand sich Tony in New York, um eine Band für das Thrasher Magazine zu interviewen. Während des Treffens spielte jemand von der Plattenfirma die neue Single einer damals noch wenig bekannten Band vor. "Alle im Raum hielten inne und schauten sich an", erinnerte sich Tony. "Man wusste einfach, dass dies der Durchbruch war." Dieser Moment markierte für ihn den Beginn einer musikalischen Revolution, noch bevor die Welt von dem Grunge-Hit erfuhr.

Was Tony damals nicht ahnen konnte, war die persönliche Verbindung, die er Jahre später zu Kurt Cobain (✝27) haben sollte: Sein Sohn, Riley Hawk, heiratete nämlich keine Geringere als Frances Bean Cobain – die Tochter von Kurt Cobain und Courtney Love (60). Die beiden gaben sich am 7. Oktober 2023 in einer intimen, viktorianisch inspirierten Zeremonie das Jawort. Die Trauung wurde von Michael Stipe (64), dem Frontmann von R.E.M. und Frances' Patenonkel, geleitet. Mittlerweile sind sie glückliche Eltern: Am 17. September hießen Frances und Riley ihr erstes Kind, Ronin Walker Cobain Hawk, willkommen.

Frances und Riley machten ihre Beziehung erstmals 2022 öffentlich, als Frances Fotos von den beiden im Netz teilte. Im April, anlässlich des 30. Todestages von Kurt, teilte Frances einen bewegenden Beitrag über ihren Vater auf Instagram. Sie thematisierte Verlust, Erinnerungen und die Kostbarkeit des Lebens: "Ich wünschte, ich hätte meinen Vater kennenlernen können", schrieb sie.

ActionPress Kurt Cobain, Sänger

Getty Images Frances Bean Cobain, Tochter von Kurt Cobain

