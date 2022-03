Bald zieht wieder ganz viel Glitzer und Glanz nach Hollywood, wenn es zum 94. Mal heißt: "And the Oscar Goes To..."! Am 27. März wird in Los Angeles der begehrte Goldjunge verliehen. In diesem Jahr haben sich bereits im Vorfeld viel Hollywoodstars angemeldet. Doch nicht nur die nominierten Schauspieler und Filmschaffenden des Abends sorgen für Glamour pur – auch weitere hochkarätige Presenter wurden jetzt bekannt geben: Unter anderem wird Mila Kunis (38) einen Oscar vergeben!

In einer offiziellen Pressemitteilung der Academy of Motion Picture Arts and Sciences wurde nun verkündet, wer dieses Jahr ebenfalls in die Rolle des Presenters schlüpfen wird. So vergeben neben Mila auch Daniel Kaluuya, Lupita Nyong'o (39), Naomi Scott (28), Wesley Snipes (59) und John Travolta (68) eine der begehrten Trophäen. Damit reihen sich die VIPs in die Reihe mit Lady Gaga (35), Rami Malek (40) und Zoe Kravitz (33) ein.

Doch nicht nur die Nominierten und Presenter werden ein Highlight sein – auch Moderatorin Amy Schumer (40) hat bereits angekündigt, dass es mit ihr wohl ziemlich wild wird. "Ich meine, ich weiß nicht, wer die Entscheidung getroffen hat, mich persönlich als Gastgeberin einzusetzen, aber es ist keine gute Entscheidung... weil ich alle Brücken abbrechen werde. Ich werde alle Brücken abbrechen", erzählte sie gegenüber Extra.

Getty Images Lupita Nyong'o bei den Annual Screen Actors Guild Awards

Getty Images Zoe Kravitz bei der "The Batman"-Premiere, Februar 2022

Getty Images Amy Schumer im Dezember 2021

