Sie sind die Abräumer des Abends! Am Sonntagabend wurden in London die British Academy Film Awards verliehen. In diesem Jahr gaben sich wieder mal Stars und Sternchen der Filmbranche die Klinke in die Hand und flanierten über den roten Teppich. Doch im absoluten Mittelpunkt standen natürlich die Gewinner. Und diese Schauspieler und Filmschaffenden durften eine begehrten BAFTA mit nach Hause nehmen!

Einer der großen Abräumer war Will Smith (53). Der 53-Jährige bekam einen Award als bester Hauptdarsteller für den Film "King Richard". Der Preis in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" ging an Joanna Scanlan – die sich unter anderem gegen Lady Gaga (35) und Tessa Thompson (38) durchsetzen konnte. Als bester Hauptdarsteller wurde Troy Kotsur in "Coda" ausgezeichnet – und Ariana DeBose (31) nahm den Award in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" für den Streifen "West Side Story" mit nach Hause.

Zu den weiteren Gewinnern des Abends gehörte auch der Blockbuster "Dune". Insgesamt elfmal war der Sci-Fi-Streifen nominiert und konnte letztendlich fünf Trophäen einheimsten – unter anderem in der Kategorie "Sound", "Special Visual Effects" und "Kameraführung". Als bester Film wurde die Netflix-Produktion "The Power Of The Dog" mit Benedict Cumberbatch (45) ausgezeichnet. Das Schwarz-Weiß-Drama "Belfast" mit Jamie Dornan (39) gewann einen Award in der Kategorie "Bester britischer Film".

Getty Images Will Smith bei den Critics Choice Awards 2022

Getty Images Lady Gaga bei den British Academy Film Awards 2022

Getty Images Benedict Cumberbatch und Sophie Hunter bei den BAFTAs 2022

