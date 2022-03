In London kehrt der Glanz und Glamour wieder ein! Am Sonntagabend werden nämlich in der britischen Hauptstadt die British Academy Film Awards – kurz BAFTAs – verliehen. Viele Schauspieler, Stars und Filmschaffende geben sich bei diesem besonderen Event wieder mal die Klinke in die Hand. Promiflash zeigt euch die schönsten Looks der Verleihung – und von Emma Watson (31) bis hin zu Lady Gaga (35) sind einige Hingucker dabei!

Über den roten Teppich flaniert die Crème de la Crème des Filmbusiness und vor allem Emma zeigt sich von ihrer eleganten Seite. In einer schwarz-weißen Robe mit XXL-De­kolle­té strahlt die Harry Potter-Darstellerin für die Kameras. Auch Lady Gaga ist ein wahrer Hingucker: Die Sängerin verzaubert in einem dunkelgrünen Traumkleid von Ralph Lauren (82). Hollywoodstar Salma Hayek (55) macht ebenfalls eine gute Figur – sie trägt ein lilafarbenes Samt-Dress zur Schau. James Bond-Star Léa Seydoux (36) hingegen überrascht mit einem ziemlich extravaganten Look. Sie schlendert in Glitzer-Robe des Luxus-Labels Louis Vuitton über den Red Carpet.

Doch auch bei den Männern gibt es den einen oder anderen Eyecatcher. Marvel-Star Sebastian Stan (39) überrascht die Presse in einem klassischen Look mit gewissem Etwas: Seinen Kragen zieren einige Ösen und Ringe. Schauspielkollege Benedict Cumberbatch (45) setzt ebenfalls auf einen eleganten Anzug. Seine Frau Sophie Hunter (43) ist an diesem Abend sein schillerndes Accessoire – sie strahlt in einer goldfarbenen Robe an der Seite des "Doctor Strange"-Darstellers.

Anzeige

Getty Images Léa Seydoux bei den BAFTAs 2022

Anzeige

Getty Images Salma Hayek, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Sebastian Stan bei den BAFTAs 2022

Getty Images Benedict Cumberbatch und Sophie Hunter bei den BAFTAs 2022

Getty Images Lady Gaga bei den British Academy Film Awards 2022

Getty Images Emma Watson bei den BAFTAs 2022

Getty Images Lucy Boynton bei den British Academy Film Awards 2022

Getty Images Sienna Miller bei den BAFTAs im März 2022

Getty Images Florence Pugh und Millie Bobby Brown bei den BAFTAs 2022

Getty Images Tom Hiddleston bei den BAFTAs 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de