Martin Hein (51) hat Zweifel an der Ehe. Der Schlagersänger verkündete Anfang des Jahres, dass er sich mit seiner Partnerin Mela Rose verlobt hat. Kennengelernt hatte sich das Paar 2017. Die Frage aller Fragen stellte der Musiker seiner Liebsten dann beim vergangenen Jahreswechsel. Doch nun offenbarte Martin, dass er sich nicht sicher sei, ob ihre zukünftige Ehe für die Ewigkeit gemacht ist.

"Die Wahrheit ist: Ich weiß nicht, ob diese Ehe für immer hält", gestand der 51-Jährige nun überraschend in einem Interview mit Das neue Blatt. Der Sänger der Band Fantasy hoffe dennoch, dass das Liebes-Glück von ihm und seiner Mela für immer anhalten wird. "Aber natürlich kann jede Ehe auch danebengehen", merkte der Schlagerstar jedoch in dem Gespräch an.

Das erste Liebesbündnis von Martin ging 2017 in die Brüche. Der "Darling"-Interpret verließ seine Ex-Frau Tanja Lasch (46) nach über 15 Jahren Ehe für seine jetzige Verlobte Mela. Für die 46-Jährige war das keine einfache Zeit. "Logischerweise tut das dann auch weh, weil man sich vergleicht", teilte sie vor drei Jahren RTL mit.

Instagram / martinhein/ Martin Hein mit seiner Partnerin Mela Rose

Instagram / martinhein Martin Hein und seine Freundin Mela Rose im Dezember 2021

THÜRINGEN PRESS/ ActionPress Schlagersängerin Tanja Lasch

