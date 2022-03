Tragische Neuigkeiten aus Miami. Der Rapper Baby Cino strebte gerade seine Musikkarriere an und galt vielerorts als Geheimtipp in der Szene. Zuletzt hatte Timothy Starks, wie er mit richtigem Namen hieß, jedoch mit der Justiz zu kämpfen und wurde wegen Waffenbesitzes festgenommen. Kurz nach seiner Freilassung widerfuhr dem 20-Jährigen Schreckliches: Baby Cino wurde auf offener Straße in seinem Auto erschossen.

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Minuten nach seiner Haftentlassung, als Baby Cino mit einem Freund auf dem Weg nach Hause war. Wie The Miami Herald berichtete, geriet der Wagen in ein Schussfeuer und etwa 40 Schüsse trafen den Musiker. Er starb noch am Tatort aufgrund seiner Verletzungen. Sein Mitfahrer wurde ebenfalls schwer verwundet und kämpft im Krankenhaus um sein Leben.

Die Täter sind bislang unbekannt und auf der Flucht. Die örtliche Polizei sucht derzeit nach einem dunklen Wagen, der den Tatort fluchtartig verlassen haben soll. Die Beweggründe hinter der Tat sind unklar – es wird jedoch vermutet, dass der tragische Vorfall mit ortsansässigen Gangs zu tun haben könnte.

Anzeige

Instagram / babycino1 Baby Cino, US-Rapper

Anzeige

Instagram / babycino1 Baby Cino, US-Rapper

Anzeige

Instagram / babycino1 Baby Cino, US-Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de