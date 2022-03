Eine neue Reality-TV-Show strahlt am Netflix-Himmel! In den vergangenen Jahren brachte die Streamingplattform so manches Erfolgsformat heraus. Besonders Finger weg!, Selling Sunset und Liebe macht blind begeisterten die Zuschauer total. Der neueste Importschlager des Unternehmens kommt nun aus Australien: "Byron Baes" thematisiert das glamouröse Leben von Influencern aus der Küstenstadt Byron Bay – inklusive einer Menge Drama und heißer Typen!

Seit Anfang März ist die neue Show auf Netflix abrufbar. In dem Format wird eine Handvoll Netz-Unternehmer begleitet, die ein mehr oder weniger elegantes Leben an der australischen Küste führen. Musikerin Sarah Tangye versucht in dem Ort Fuß zu fassen – und gerät mitten in ein Liebesdreieck mit Nathan Favro und Elle Watson. Auch It-Boy Jade Kevin Foster will in dem Surferhotspot ankommen. Influencer-Agent Alex Reid macht ihm das aber nicht leicht.

Einige der Darsteller sind bereits aus anderen TV-Shows bekannt. Nathan kämpfte beispielsweise 2018 schon um das Herz der australischen Bachelorette. Jade hingegen war bei "First Dates" zu sehen und wurde im Netz zudem bekannt, weil er ein Selfie mit Kim Kardashian (41) ergattern konnte.

Paul A. Broben/Netflix Jade Kevin Foster und Hannah Brauer in "Byron Baes"

Paul A. Broben/Netflix Cai Leplaw, Sarah Tangye und Nathan Favro in "Byron Baes"

BEN SYMONS/NETFLIX Jade Kevin Foster, australischer It-Boy

