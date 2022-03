Kim Gloss (29) setzt sich zur Wehr! Die DSDS-Bekanntheit erwartet derzeit ihr zweites Kind. Aus ihrer früheren Beziehung mit Rocco Stark (35) hat sie bereits ihre Tochter Amelia (9). Mit ihrem neuen Mann Alexander Beliaikin erweitert sie nun die Patchwork-Familie. Ebenso wie beim ersten Mal will die einstige Dschungelcamperin per Kaiserschnitt entbinden. Für ihre Entscheidung hagelt es allerdings Kritik – doch diese will sich Kim nicht gefallen lassen!

In ihrer Instagram-Story äußerte sich die 29-Jährige zu dem Hate, mit dem sie konfrontiert wird, weil sie einen Wunsch-Kaiserschnitt plant. "Ich kriege Nachrichten, in denen ich verurteilt werde, warum ich so etwas mache. Und ich verstehe das nicht in der heutigen Zeit. Das ist doch jedem selbst überlassen", betonte Kim. Sie selbst fühle sich mit ihrer Wahl wohler und sicherer. "Ich habe mich für einen Kaiserschnitt entschieden, weil ich auch bei der ersten Geburt einen Kaiserschnitt hatte und gute Erfahrungen gemacht habe", erklärte die Musikerin.

Wann es so weit ist, hat die werdende Zweifach-Mama noch nicht verraten. Ihrem Bauch zufolge kann es allerdings nicht mehr lange dauern. "Vielleicht werden es ja Zwillinge?", hatte Kim bereits im Februar gescherzt, weil ihre Babykugel schon so ausgeprägt war.

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrem Mann Alex

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, ehemalige DSDS-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de