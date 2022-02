Kim Gloss (29) scheint aus allen Nähten zu platzen. Anfang Januar verriet die brünette Beauty, dass sie und ihr Mann Alexander Beliaikin zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Zuvor hatte es bereits einige Spekulationen gegeben, nachdem die Fans ein Schwangerschaftsöl auf dem Schminktisch der Sängerin entdeckt hatten. Aus ihrer Beziehung mit Rocco Stark (35) hat die ehemalige DSDS-Teilnehmerin bereits eine Tochter. Auf den neusten Bildern könnte man fast meinen, Kim sei mit Zwillingen schwanger, so rund ist ihre Körpermitte.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die baldige Zweifachmutter nun einige neue Aufnahmen, auf denen sie ihren kugelrunden Babybauch in einem eng anliegenden Kleid präsentierte. Dadurch kam ihre wachsende Wölbung perfekt zur Geltung und sah unglaublich prall aus. Das fiel auch Kim auf, die ihre Abonnenten humorvoll unter dem Foto fragte: "Wohin soll der Bauch eigentlich noch wachsen?". Es sei zwar immer tagesabhängig, aber laut der Hamburgerin sehe sie heute fast wie im neunten Monat aus. "Vielleicht werden es ja Zwillinge?", scherzte die 29-Jährige anschließend erneut.

Erst vor wenigen Wochen hatte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin ihren Followern ein kleines Schwangerschaftsupdate gegeben. So verriet Kim, dass sie in den vergangenen Monaten gerade einmal fünf Kilo zugenommen habe. Ihren Babybauch kann und will die "Keiner so wie wir"-Interpretin aber dennoch nicht mehr verstecken.

