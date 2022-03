Für dieses Projekt ließ sich Herzogin Meghan (40) einen ganz besonderen Namen einfallen! Bereits vor mehreren Monaten wurde bekannt, dass die ehemalige Schauspielerin und ihr Ehemann Prinz Harry (37) einen millionenschweren Deal mit Spotify unterschrieben haben. Im Sommer dieses Jahres soll auf der Plattform ein Podcast der US-Amerikanerin erscheinen. Für den Titel der Audioreihe hat sich Meghan etwas ganz Bestimmtes überlegt!

Wie am Donnerstag aus einer offiziellen Pressemitteilung von Spotify hervorging, trägt Meghans neuer Podcast den Namen "Archetypes". Mit diesem Titel benennt die einstige TV-Bekanntheit nicht nur direkt schon das Thema der Aufnahmen, sondern spielt zugleich auch auf Archewell an – der von ihr und Harry gegründeten gemeinnützigen Organisation. Dieses Projekt liege Meghan ohnehin schon seit dessen Entstehung besonders am Herzen, weshalb die persönliche Widmung für viele Fans nicht unerwartet kommen dürfte.

Doch worum genau geht es denn nun in dem Podcast? "Das ist Archetypes – der Podcast, in dem wir die Etiketten sezieren, erforschen und untergraben, die versuchen, Frauen zurückzuhalten", gab Meghan bereits im Teaser einen ersten Einblick. Dazu werde sie verschiedene Gespräche mit Frauen führen, um die Typisierungen zu erfahren. Im nächsten Schritt kommen auch Historiker zu Wort, die den Ursprung dieser Verallgemeinerungen erklären sollen.

Getty Images Herzogin Meghan im Januar 2018 in Wales

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im März 2020

Getty Images Herzogin Meghan, Oktober 2019

