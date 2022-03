Diese Entbindung war nicht einfach für Jessie Cave (34). Ende des vergangenen Jahres überraschte die Harry Potter-Schönheit ihre Fans mit der freudigen Nachricht, dass sie erneut schwanger sei. Für die Britin und ihren Partner Alfie Brown ist es bereits das vierte gemeinsame Kind. Anfang der Woche war es schließlich so weit und die Lavender-Brown-Darstellerin durfte ihren Sohn Becker in den Armen halten. Nun verriet Jessie allerdings, dass die Geburt für sie wahrlich höllisch gewesen sei.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 34-Jährige nun eine Reihe von Schnappschüssen, die sie und den Säugling in einem Krankenhausbett zeigten. Während sie auf dem ersten Bild noch ernst in die Kamera schaut, blickt sie auf dem zweiten liebevoll auf ihren Sohn herab. "Höllische Geburt, himmlisches Baby, Oxytocin-Überschuss", verriet Jessie unter dem Post. Anschließend postete sie zudem noch ein Foto, auf dem ihr Nachwuchs neben zwei Plüschtieren liegt. "Er ist kleiner als das Seepferdchen und ungefähr so groß wie der Flamingo", kommentierte sie den Schnappschuss.

In den Kommentaren unter dem Post gratulierten der frischgebackenen Vierfachmutter anschließend viele User zur Geburt ihres Kindes. So schrieb ein Fan beispielsweise begeistert: "Er hat so ein Glück, eine tolle Mutter wie dich zu haben". Auch einige Promis, darunter Paloma Faith (40), Erin O'Connor und Helen Flanagan (31) drückten ihre Begeisterung über Jessies Familienzuwachs aus. "Du bist eine Heldin", schrieb beispielsweise die Sängerin.

Instagram / jessiecave Jessie Caves Sohn im März 2022

Instagram / jessiecave Jessie Cave, Schauspielerin

Instagram / jessiecave Jessie Cave und ihr Sohn Becker im März 2022

