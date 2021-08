Jessie Cave (34) hat bis heute noch mit Gewichtsproblemen zu kämpfen. Durch ihre Rolle als Lavender in den letzten drei Harry Potter-Filmen gelangte die Britin zu weltweitem Ruhm. Inzwischen hat sich die in London geborene Beauty neben der Schauspielerei noch ein zweites Standbein aufgebaut – im Juni veröffentlichte sie ihr erstes Buch "Sunset". Nun verriet die Schauspielerin, dass sie an Filmsets aufgrund ihres Gewichts teilweise anders behandelt worden sei.

In einem Interview mit The Guardian erzählte die heute 34-Jährige nun von ihren Erfahrungen bei Dreharbeiten. Die "Summerhill"-Darstellerin erklärte, dass sie mit 20 Jahren ihre Rolle in "Harry Potter und der Halbblutprinz" bekommen habe und heutzutage glaube, dass sie "zu diesem Zeitpunkt nicht in die Branche passte". Sie habe damals schlichtweg nicht dem Schönheitsideal entsprochen. Mittlerweile gehe sie verängstigt zu Kostümproben, sagte sie. "Ich bin darauf vorbereitet, dass man mir etwas Unfreundliches sagt. Man wird wie eine andere Art von Mensch behandelt. Man ist nicht jemand mit Gefühlen", beklagte die Blondine und versicherte, dass sie manchmal fast weinen müsse, wenn jemand ihre Figur akzeptiere.

Bereits im vergangenen Monat hatte die dreifache Mutter mit The Independent über die schlechte Behandlung durch Kostümdesigner gesprochen. "Wahrscheinlich lag es eher an mir und meiner Unsicherheit, weil ich wusste, dass ich nicht mehr in die gleiche Jeansgröße passte", erinnerte sich die gebürtige Londonerin zurück. Jessie fuhr fort, dass sie seitdem immer wieder Probleme mit ihrem Gewicht und der Arbeit habe.

Anzeige

Instagram / jessiecave Jessie Cave im Juli 2021

Anzeige

Instagram / jessiecave Jessie Cave im April 2021

Anzeige

Instagram / jessiecave Jessie Cave im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de