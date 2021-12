Jessie Cave (34) kann bei ihren Kindern wohl nicht damit punkten, dass sie in einer der beliebtesten Filmreihen der Welt mitgespielt hat. Die Britin verkörperte in drei Harry Potter-Filmen die Figur der Lavender Brown. Bei ihrem Auftritt in "Harry Potter und der Halbblutprinz" kam ihr Charakter Rotschopf Ron Weasley (gespielt von Rupert Grint, 33) näher – Lavender und Ron küssen sich sogar. Das finden Jessies Kids offenbar ganz schön schräg.

Im Interview mit dem Magazin Closer verriet die Schauspielerin jetzt, dass sie mit ihren Kindern während des Lockdowns alle acht Teile der "Harry Potter"-Filmreihe angeschaut hat. "Ich habe sie danach gefragt, was ihnen daran am besten gefallen hat, in der Hoffnung, sie würden sagen: 'Du, Mama' – aber sie finden mich total peinlich", gab die Darstellerin zu. Das liege besonders an einer bestimmten Szene im sechsten Teil des Franchise: "Sie kommen nicht darauf klar, dass ich Ron küsse", erklärte sie. Vielleicht ändert sich das aber noch mit dem Alter – immerhin sind Jessies Kids erst sieben, fünf und ein Jahr alt, und Baby Nummer vier ist bereits auf dem Weg.

Jessie habe nur Gutes über ihre Zeit bei "Harry Potter" zu sagen. "Es hat mein Leben wirklich verändert", schwärmte die 34-Jährige. Für ihre Karriere als Schauspielerin sei es ein echtes Sprungbrett gewesen. Nach dem letzten Film der Fantasy-Reihe, "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2", konnte Jessie sich unter anderem Rollen in den TV-Serien "Trollied" und Black Mirror sichern.

