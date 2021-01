Jessie Cave (33) und ihr Sohnemann finden langsam in ihren Alltag zurück. Anfang des Jahres hatte sich der drei Monate alte Sohn der ehemaligen Harry Potter-Darstellerin mit dem Coronavirus angesteckt und lag sogar auf der Intensivstation. Seit zwei Wochen ist er wieder zu Hause und nach der Quarantäne dürfen die Schauspielerin und ihr Kind nun endlich wieder raus. Ihr erster Spaziergang war jedoch nicht der angenehmste: Für Abraham ging es zum Arzt, wo er seine Covid-Impfung bekam.

"Wir sind aus dem Haus", stellt Jessie erfreut in ihrer Instagram-Story fest, während sie ihren Sohnemann in einer Babytragetasche hat. "Oh mein Gott, wir sind draußen, Schätzchen, so sieht die Welt aus. Es fühlt sich so falsch an, draußen zu sein, nicht wahr?", kann sie ihr Glück über ihre neu gewonnene Freiheit kaum glauben, als sie auf dem Weg zum Arzt ist. "Abraham bekommt seine Impfung", erklärt die 33-Jährige – zwar nicht der schönste Grund für einen Ausflug, trotzdem sei es schön, endlich mal wieder frische Luft zu schnappen.

Auch Abraham scheint sich über die vielen Eindrücke auf den Londoner Straßen zu freuen. Unterwegs schlummern kommt für den Säugling nicht infrage – eine absolute Premiere, wie Jessie total gerührt erzählt: "Es ist das erste Mal, dass er nicht schläft, wenn er in der Babytrage ist, ist das nicht erstaunlich?"

Instagram / jessiecave Jessie Cave auf Instagram, 2020

Instagram / jessiecave Jessie Caves Sohn im Krankenhaus, Januar 2021

Instagram / jessiecave Jessie Cave und ihr Sohn Tenn im Krankenhaus

