Große Freude im Hause Cave! Seit vielen Jahren geht Jessie Cave (34) nun schon mit ihrem Partner Alfie Brown durchs Leben. Gemeinsam hat das Paar bereits drei Kindern, die zwischen sieben Jahren und 14 Monaten alt sind. Vielen Fans dürfte die brünette Beauty außerdem noch als Lavender Brown aus dem Harry Potter-Franchise bekannt sein. Jetzt überraschte Jessie ihre Abonnenten mit der freudigen Nachricht, dass sie ihr viertes Kind erwartet.

Am Freitag teilte die 34-Jährige eine Reihe an humorvollen Babybauch-Bildern auf Instagram, mit denen sie verkündete, dass sie erneut schwanger ist. "Ich kann dieses neue Baby langsam nicht mehr verstecken", scherzte die werdende Mama unter ihrem Post. In den Kommentaren gratulierten Jessie viele ihrer Follower, die sich mit der Darstellerin über deren Glück freuten. In ihrer Story bedankte sich die Britin im Anschluss überschwänglich für die Gratulationen.

Auch Jessies Partner Alfie teilte wenig später auf seinem Account einen Post, mit dem er die Baby-News verkündete. Zu einem Ultraschallbild, auf dem bereits ein kleines Füßchen zu erkennen war, schrieb der Papa lachend: "In Zukunft wird es einfacher sein, wenn ich mich nur melde, wenn sie nicht schwanger ist". Unter der Aufnahme scherzte der Musiker Josh Weller anschließend, dass seine neue Lieblingstradition zu Weihnachten sei, dass Jessie und Alfie eine Schwangerschaft bekannt geben.

Anzeige

Instagram / jessiecave Jessie Cave im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / alfiebrowncomedian Ultraschallbild von Jessie Caves viertem Baby

Anzeige

Instagram / jessiecave Jessie Cave im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de