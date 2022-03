Jannik Schümann (29) und Felix Kruck schweben immer noch auf Wolke sieben. Im Dezember 2020 hatte der Hamburger die Beziehung zu dem Yoga-Lehrer seinerzeit öffentlich gemacht. Vergangenes Jahr im Oktober liefen die beiden dann auch zum ersten Mal gemeinsam über den roten Teppich. Wie glücklich der Schauspieler mit seinem Freund ist, zeigt der Blondschopf auch immer wieder im Netz. Mit einem süßen Pärchen-Pic gratulierte Jannik seinem Liebsten nun zum Geburtstag.

Auf seinem Instagram-Account teilte der Charité-Darsteller nun den niedlichen Schnappschuss, der Felix und ihn lachend abbildete. Unter der Aufnahme gratulierte der 29-Jährige seinem Partner auch ganz schlicht zum Ehrentag. "Sweet 36! Alles Gute zum Geburtstag", schrieb er. Weiteren Eindrücken der beiden Turteltauben zu urteilen, verbrachten sie den Geburtstag des frischgebackenen 36-Jährigen in trauter Zweisamkeit. So schienen sich Jannik und Felix mit ihrem Hund Truman in eine abgelegene Hütte im Wald im Berliner Umland zurückgezogen zu haben, um diesen besonderen Tag zu zelebrieren.

Unter dem Beitrag sprachen anschließend viele Fans dem Berliner ihre Glückwünsche aus. Auch einige Promis, wie beispielsweise Désirée Nosbusch (57) oder Julian Morris (39), ließen es sich nicht nehmen, das süße Pärchen-Pic begeistert zu kommentieren. "Ihr strahlt", schrieb die Schauspielerin Caro Cult (27) begeistert. "Wie süß kann man sein", "Danke, dass ihr eure Beziehung öffentlich zeigt" oder "So geht Geburtstag", kommentierten auch einige entzückten Abonnenten.

