Sie stellen sich dem Blitzlichtgewitter! Jannik Schümann (29) verzückte im Dezember 2020 seine Follower: Der Schauspieler machte nämlich seine Beziehung mit Felix Kruck publik. Er erklärte damals, dass er seinen Freund nicht länger verstecken wollte. Auf einen gemeinsamen Auftritt des Paares warteten die Fans jedoch vergeblich – bis jetzt: Bei einem Event in Cannes zeigten Jannik und Felix zum ersten Mal öffentlich ihre Liebe!

Bei dem Serien-Festival in der südfranzösischen Hafenstadt erlebte Jannik die Weltpremiere seines neuen Projekts "Sisi". In der TVNow-Neuverfilmung schlüpft der 29-Jährige an der Seite von Dominique Devenport in die historische Rolle des Kaisers Franz Joseph. Doch für seine Fans dürfte die Red-Carpet-Premiere mit Partner Felix mindestens genauso wichtig gewesen sein: Hand in Hand strahlten die beiden wie frisch verliebt in die Kameras!

Gegenüber RTL erzählte Jannik, wie sehr er sich über den gemeinsamen Besuch des Festivals freut: "Ich konnte mir keinen besseren Ort für den ersten öffentlichen Auftritt mit Felix vorstellen!" Und auch sein Liebster zeigte sich begeistert: "Es ist mit das Aufregendste, das ich je in meinem Leben getan habe!"

TVNOW / Story House Pictures / René Arnold Dominique Devenport und Jannik Schümann in "Sisi"

Bruno Bebert / Bestimage Jannik Schümann mit dem "Sisi"-Cast im Oktober 2021 in Cannes

Instagram / jannik.schuemann Jannik Schümann und Felix Kruck

