Für Jannik Schümann war Outing "die beste Entscheidung"

Jannik Schümann (31) bereut nichts! Ende 2020 machte der Schauspieler seine Liebe zu Felix Kruck (38) offiziell und outete sich somit als homosexuell. Seither gibt er immer wieder kleine, süße Einblicke in sein Liebesleben. Mittlerweile sind der Hamburger und der Yogalehrer sogar verlobt. Im Interview mit Bunte spricht Jannik nun offen über sein Coming-out. "Damals, als ich angefangen habe, war die Branche noch nicht so weit, aber vielleicht war auch ich noch nicht so weit", erklärt der 31-Jährige. Er bereue die Öffentlichmachung seiner Beziehung "keine Sekunde". Jannik stellt klar: "Es war die beste Entscheidung meines Lebens."

Sein Coming-out habe der Synchronsprecher als sehr positiv wahrgenommen – er habe viel Zuspruch von seinen Fans bekommen. "Es hat mir Hoffnung gegeben, dass wir doch schon so weit sind", erklärte Jannik glücklich im "Gute Typen"-Podcast. Davor habe er sich Sorgen um seine Schauspielkarriere gemacht und befürchtet, dass er manche Rollen nicht mehr bekommen würde – das habe sich dann aber geändert. "Ich wusste: Wenn ich deshalb nicht besetzt werde, möchte ich auch gar nicht mit den betreffenden Leuten zusammenarbeiten", stellte Jannik gegenüber DB mobil klar.

Seine Verlobung verkündete das Paar mittels eines Tattoos! Auf Instagram teilte Jannik einen Schnappschuss, auf dem das Bein seines Liebsten zu sehen ist. Dieses ziert der Schriftzug: "Wie wäre es mit dir und mir für immer?" Darunter stehen zwei Antwortmöglichkeiten: "Yeah" oder "Fuck Yeah". Zu dem Bild schrieb der "Sisi"-Star: "Der Moment, in dem ich 'Fuck Yeah' sagte." Den Worten fügte er ein noch ein Ring-Emoji hinzu.

Getty Images Felix Kruck und Jannik Schümann im Januar 2024

Instagram / jannik.schuemann Felix Kruck und Jannik Schümann

