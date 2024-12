Gewusst? Jannik Schümann ist großer Fan von Reality-TV-Shows

Jannik Schümann (32) braucht wohl hin und wieder eine Abwechslung, was die Schauspielerei angeht – nicht in Bezug auf seine eigene Karriere, vielmehr im Privaten. Der deutsche Filmstar schaut nämlich liebend gern Reality-Fernsehen, wie er im Interview mit RTL verrät. "Mein Guilty Pleasure sind Reality-Shows. Ist einfach eine krasse Menschenstudie", erklärt Jannik. Angetan haben es ihm aber nur die US-amerikanischen Formate. Besonders spannend findet er dabei: "[Ich] finde es dann immer noch besonders, dass sich die Menschen sehr gut ausdrücken können, in solchen Situationen."

Ob er sich am liebsten die Datingshows wie Love Island, Too Hot To Handle oder Love is Blind anschaut oder es sich bei seinen Vorlieben eher um Sendungen wie Real Housewives, Selling Sunset oder gar The Kardashians handelt, behält der gebürtige Hamburger für sich. Ein Detail zum Thema Fernsehen gibt er aber doch preis: "Ich kann keine ungeraden Volumenanzeigen aushalten. Es muss immer eine gerade Volumenanzeige sein." Richtig auf das Reality-TV-Schauen kann sich Jannik also nur konzentrieren, wenn die Lautstärke aus Ziffern wie zwei, vier, sechs et cetera besteht.

Ob Jannik gern selbst einmal Teil einer solchen Trash-TV-Show sein würde? Bisher war er in keinem solchen Format zu sehen. Er begeistert seine Fans hingegen seit Jahren mit der Verkörperung verschiedener Rollen in Filmen und Serien wie "Dem Horizont so nah" oder "Sisi". Trotz erfolgreicher Karriere als Schauspieler entschied sich Jannik vor einigen Jahren, noch mal die Schulbank zu drücken und zu studieren. Im November absolvierte er seinen Bachelor mit einer Note von 1,4.

Getty Images Jannik Schümann bei der Premiere von "Sisi" Staffel 2

Getty Images Jannik Schümann im Januar 2024

